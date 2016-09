28.09.2016, 19:18 Uhr

Infoabend über Lehrstellen in Altheim

ALTHEIM. Das Stadtmarketing Altheim hält in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Neuen Mittelschule Altheim am Freitag, 7. Oktober, einen Lehrstellen-Infoabend in der Rudolf-Wimmer-Halle ab. Der Infoabend findet in der Zeit von 17 bis 20 Uhr statt. Dabei präsentieren Betriebe aus Altheim und Umgebung ihr Angebot. Im kleinen Rahmen können Interessierte die Gelegenheit nutzen, mit ihrem künftigen Chef persönlich ins Gespräch zu kommen.

