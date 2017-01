Trickdiebstahl am Brucker Hauptplatz

20.01.2017, 23:14 Uhr

Mitten in der City am hellichten Tag, Pensionist ist ganzes Bargeld los.

BRUCK/L. Wie die Polizei bekannt gibt, wurde am 12. Jänner ein 73-jähriger Brucker mitten am Hauptplatz Opfer einer Trickdiebin.Gegen 14 Uhr wurde der Geschädigte von einer ihm unbekannten Frau aufmerksam gemacht, sie gab sich als taubstumm aus und hielt ihm einen Zettel mit einer angeblichen Taubstummen-Spendenaktion vor sein Gesicht.Der Pensionist übergab der Frau daraufhin einen zehn Euro-Schein als Spende. Ehe der Mann seine Brieftasche wieder in seine Jacke stecken konnte wurde wurde er von der Frau mehrmals an den Oberarmen abgeklopft und berührt. Als der Geschädigte später in der Apotheke seinen Einkauf bezahlen wollte folgte das böse Erwachen - das ganze Bargeld war weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.