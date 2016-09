Bilder von Harald Mairböck werden in der Raumwende gezeigt

Enns : Raumwende |

ENNS. Anlässlich der Tage des offenen Ateliers am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, zeigt die Galerie Raumwende in Enns Bilder von Harald Mairböck. Die Vernissage ist am Freitag, 14. Oktober, um 18 Uhr. Die Ausstellung läuft dann von Samstag, 15. Oktober, bis Freitag, 23. Dezember. Mairböck ist ein in Wien lebender Innviertler. Seine Ausstellung trägt den Namen "Papier.Licht.Form" und zeigt Bilder aus der Serie "a picture is a camera is a picture".