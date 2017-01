ATSV/VCV St. Valentin starten mit einem Sieg ins Jahr 2017

08.01.2017, 11:38 Uhr

und holte somit 3 wichtige Punkte für die Tabelle.Assistent-Coach Ronni Mühleder schickte eine veränderte Grund-6 auf das Parkett, da insgesamt 4 Ausfälle kompensiert werden mussten. Dies führet zu Beginn des Spiels zu Abstimmungsschwierigkeiten, jedoch mit mit Fortdauer des Spiels fanden die Valentiner vor allem durch eine starke kämpferische Leistung und vielen spektakulären Blockpunkten von Tom Gschwentenwein und Stefan Klaner, immer besser ins Spiel. Nach einem spektakulären Aufspiel von Sebastian König wurde der erste Satz mit 25:23 gewonnen.Der gefundene Rhythmus konnte auch in den zweiten und dritten Satz mitgenommen werden. Ab jetzt nahm Patrick Steiner das Spiel in die Hand und konnte seine Angreifer und sich selbst perfekt in Szene setzen. Auch Patrick Schlederer konnte sich erstmals als Scorer in der Bundesliga eintragen. Den Rest besorgte Daniel Dumfart mit überlegten Angriffen.„Schön, dass sich die harte Arbeit belohnt gemacht macht. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Steyr, wo wir aber klarer Außenseiter sind. Jeder Satz, wo wir mehr als 15 Punkte machen ist für uns ein riesiger Erfolg.“Dieser Leckerbissen gegen Union VBC Steyr findet am nächsten Sonntag, dem 15. Jänner um 18.00 Uhr in der Sporthalle IMS Langenhart statt.