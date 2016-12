St. Valentiner Fußballer beim FC Barcelona

03.12.2016, 14:29 Uhr

Eine viertägige Reise nach Barcelona für zwei Personen hat der Fußballer des ASK-St. Valentin, Christoph Seiler bei den OÖ.-Nachrichten, gewonnen.

Am Freitag, 18. November war es dann soweit. Zusammen mit seinem Vater ging der Flug nach Barcelona. Mit an Bord waren neben einigen Vertretern von Printmedien auchundAm Flughafen von Barcelona traf man dann auf den Österreich-Sieger beim Sky "Spiel des Lebens", dem, die neben der Fernseh-Liveübertragung des Meisterschaftsspiels gegen Union Gampern von Sky-Sport-Austria auch diese Reise nach Barcelona gewonnen hatten.

Nach einer Stadtführung checkte man im 4-Sterne-Hotel ein. Zusammen mit den Kickern und Begleitern des USC Attergau konntemit seinem Vater vier Tage lang alle Programmpunkte miterleben. Der Höhepunkt war am Samstag nachmittags das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Barcelona und FC Malaga. Zu diesem Spiel waren 83 439 Zuseher gekommen. Leider waren die Superstars Messi und Suarez verletzt und das sehr einseitige Spiel endete mit einem 0:0 Unentschieden.Am nächsten Vormittag stand die Besichtigung des Barca-Museums, sowie die Stadionführung auf dem Programm. Von der Spielerkabine, Pressetribüne, VIP-Räume bis zu den Ersatzbänken usw. konnte man sich einen Überblick über dieses Riesenstadion machen.Anschließend ging es zum nahegelegenen Stadion-Hotel, wo der "Sky-Fan-Talk" auf dem Programm stand. Ein Sky-Reporter interviewte Hans Krankl und Heribert Weber und auch alle anderen Anwesenden konnten sich einer Diskussion anschließen, bzw. Fragen an die ehemaligen Nationalspieler stellen.Beim abendlichen, gemütlichen Ausklingen des Tages zusammen mit den Fußballerkollegen des USC Attergau zeigte sich Seiler sehr glücklich, diese Reise gewonnen zu haben und vier einzigartige Tage in Barcelona verbracht zu haben.