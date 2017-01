120 Sekunden für Schmuck aus Pferdehaar

13.01.2017, 08:43 Uhr

Mittlerweile betreibt sie ihre Schmuckherstellung aus Pferdehaar hauptberuflich. Sie hat sich im Gebäude der Pferdeklinik in St. Florian eingemietet und verkauft ihren Pferdehaarschmuck nicht nur vor Ort, sondern auch auf Messen und online im Internet. Neu dazugekommen sind nun auch Ringe aus und mit Pferdehaar. „Ich bin am jetzigen Standort sehr zufrieden, und das Geschäft entwickelt sich äußerst positiv“, erzählt die kreative Designerin. Pferdehaarschmuck kombiniert mit Silber, Gold oder Swarovski-Steinen sieht nicht nur besonders schön aus, sondern ist für viele auch ein sehr schönes Andenken an ihr Pferd.Aber es sind mittlerweile nicht nur Pferdebesitzer, die diesen attraktiven Schmuck kaufen, sondern auch viele, die das Besondere lieben. „Für mich war auch das Feedback, das ich von der Jury bekommen habe sehr wichtig. Ich habe daraus gelernt und doch einiges für mein Geschäft mitgenommen. Es war auf jeden Fall eine positive Erfahrung und ich würde es sofort wieder machen“, sagt Ruckerbauer, die noch viele, neue kreative Ideen auf Lager hat und diese auch noch umsetzen wird.