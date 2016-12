8. Dezember: Keine Parkscheine, Mariahilfer Straße gesperrt

08.12.2016, 09:53 Uhr

Der heutige Feiertag wird gerne zum Einkaufen verwendet. Damit das gelingt, müssen einige Verkehrshürden beachtet werden.

WIEN. Die bekannteste Einkaufsmeile der Stadt ist am Donnerstag, den 8. Dezember, ganz den Geschenkesuchenden gewidmet: Die Mariahilfer Straße ist zwischen Getreidemarkt/Museumsplatz und Mariahilfer Gürtel/Neubaugürtel gesperrt.Für Autofahrer heißt das am besten ausweichen, denn auch die Querung der Straße ist nur über die Stumpergasse/Kaiserstraße möglich. Einzig die Zufahrt vom Museumsplatz in die Garagen in der Karl-Schweighofer-Gasse und die Zu- und Abfahrt aus der Millergasse ist möglich.

Obwohl viele Geschäfte heute geöffnet haben, gilt am 8. Dezember, was an jedem Feiertag gilt: Die Kurzparkzonen sind aufgehoben, zum Parken wird kein Parkschein benötigt. Das heißt allerdings auch, das der Kampf um Parkplätze härter wird. Die öffentliche Anreise zu den Einkaufsstraßen empfiehlt sich also. Aufpassen sollte man rund um die Mariahilfer Straße auf Anrainerparkplätze - auf die dürfen sich Autofahrer ohne Pickerl für den entsprechenden Bezirk auch an Feiertagen nicht stellen.Grundsätzlich dürfen Geschäfte am 8. Dezember zwischen 10 und 18 Uhr offen halten, verpflichtet ist natürlich niemand. Welche Geschäfte offen hat, liest man deshalb am besten auf den jeweiligen Homepages nach. Einkaufszentren und die Geschäfte darin haben in der Regel geöffnet.