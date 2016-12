Der Stadtsaal wird wieder zum Kino

17.12.2016, 07:10 Uhr

Seit 11 Jahren holt das MF-Team die neuesten Filme nach Feldkirchen. Kino im Stadtsaal ist angesagt.

FELDKIRCHEN (fri). Cineasten fiebern schon wieder den Tagen nach Weihnachten entgegen. Der Grund: Da ist wieder Kinozeit im Stadtsaal Feldkirchen. Seit elf Jahren funktioniert das MF-Team – Erhard Blaßnig und Andrea Pecile – den Stadtsaal Feldkirchen drei Tage lang kurzerhand in einen Kinosaal um. "Wir haben leider schon lange kein Kino mehr in Feldkirchen", bedauert Blaßnig. Darum hat er aus nostalgischen Gründen mit dem Vorführen von Filmen wieder begonnen.

Alte Technik

Aktuelle Filme

Weihnachtskino-Programm:

"Am Anfang haben wir die Filme auf klassischen 32 mm Rollen bekommen", denkt er einige Jahre zurück. "Eine Rolle konnte schon 40 Kilogramm wiegen und diese mussten wir am Bahnhof abholen, denn unser Partner hat seine Niederlassung in Graz." Seit zwei Jahren hat aber die digitale Technik in den Stadtsaal Einzug gehalten."Wir wählen gemeinsam die Filme aus", sagt Andrea Pecile. "Zwei Faktoren werden in das Auswahlverfahren einbezogen. Zum einen sollten die Filme familienfreundlich sein, zum anderen wird natürlich auf Aktualität größter Wert gelegt." Bei der ersten Vorstellung am Nachmittag werden Produktionen für die Kleinsten gezeigt. Mit fortschreitender Uhrzeit wird auch das Zielpublikum älter.Dass Filmliebhaber das Angebot zu schätzen wissen, beweisen die ständig steigenden Besucherzahlen. "In der Nachmittagsvorstellung sitzen sehr oft Großmütter mit ihren Enkelkindern. Aber auch Kommunen nutzen die Chance in Feldkirchen ins Kino gehen zu können. Filmfreunde aus der Gemeinde Himmelberg reisen immer per Bus an.": 15 Uhr - Trolls, 17 Uhr - Findet Dorie, 19.30 Uhr - Ein ganzes halber Jahr: 15 Uhr - Pets, 17 Uhr - Ice Age – Kollission voraus, 19.30 Uhr - Birnenkuchen mit Lavendel: 15 Uhr - Lauras Stern, 17 Uhr - Die Vampirschwestern 3, 19.30 Uhr - Sully: 7 EuroKarten sind an der Kinokasse erhältlich.