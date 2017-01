Feueralarm: Überhitzter Kaminofen löste Brand aus

10.01.2017, 17:13 Uhr

Glück hatte eine 17-jährige Feldkirchnerin. Sie wurde durch den Rauchmelder-Alarm auf den Brand in der Wohnung aufmerksam.

Rauchmelder ausgelöst

FELDKIRCHEN. Heute gegen 10 Uhr kam es in der Wohnung eines 45-jährigen Mannes in einem Mehrparteienhaus in der Gemeinde Feldkirchen zu einem Kaminofenbrand.Seine alleine in der Wohnung befindliche 17-jährigeTochter hatte offenbar den Kaminofen in der Küche übermäßig mit Holzbriketts beheizt. In der Folge begab sie sich in das Bad. Als der im Vorhaus montierte Rauchmelder auslöste, wurde sie auf den Brand aufmerksam, woraufhin sie die Einsatzkräfte alarmierte.Noch vor deren Eintreffen konnte die junge Frau die bereits aus dem Ofen ragenden Flammen mittels einer Brandschutzdecke löschen.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Sie wurde nach ärztlicher Behandlung wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt/WS gebracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.