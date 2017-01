Gemeinden investieren in die Infrastruktur

18.01.2017, 06:47 Uhr

Trotz Sparkurs nehmen die Gemeinden Geld in die Hand und investieren 2017 in Projekte für die Zukunft.



Wasserversorgung sichern



Der "langsame" Weg

HIMMELBERG/STEINDORF (fri). Rund eine Million Euro wird, so Himmelbergs Bürgermeister Heimo Rinösl (Liste Heimo), die Sanierung der Volksschule Himmelberg im kommenden Jahr kosten. "Das Schulgebäude wird generalsaniert. Vom Boden bis zur Decke wird alles neu gemacht", so Rinösl. "Wir haben dafür bereits die Zusage vom Schulbaufonds und die Finanzierung ist damit gesichert." Für die Straßensanierung sollen im kommenden Jahr weitere 200.000 Euro aufgewendet werden."Quer durch das gesamte Gemeindegebiet gibt es Straßenstücke, die in Mitleidenschaft gezogen sind und instand gesetzt werden müssen."150.000 Euro sollen die Druckminderstationen, die im Bereich Oberboden installiert werden müssen, kosten. "Wir arbeiten an einem Gesamtkonzept für die Wasserversorung", erklärt der Bürgermeister. "Wasser ist ein wertvolles Gut, das langfristig gesichert sein muss und darum muss man rechtzeitig die Weichen stellen."Fertiggestellt sollte 2017 das Orts- & Regionalentwicklungskonzept werden. "Wenn alle Details vorliegen, werden die nötigen Beschlüsse gefällt und wir können in die Umsetzungsphase gehen."Beginnend beim Steinhaus wird im kommenden Jahr in der Gemeinde Steindorf der sogenannte "Slow-Trail Bleistätter Moor" (langsamer Weg) gebaut. "Wir wollen damit das geflutete Gelände im Bleistätter Moor erschließen", beschreibt der Steindorfer Bürgermeister Georg Kavalar (Liste Kavalar). "Da es sich um ein sensibles Ökosystem handelt, wird beim Bau sehr behutsam vorgegangen werden. Wir rechnen mit Kosten von rund 190.000 Euro."

Wasser aufbereiten



Straßen werden saniert

Einiges mehr wird der Bau der Entsäuerungsanlage bei den Gemeindequellen verschlingen. An die 600.000 Euro müssten, so der Bürgermeister, dafür aufgewendet werden. "Wir haben sehr weiches Wasser, das in den Leitungen Probleme verursacht. Damit fallen für die Wartung laufend hohe Kosten an. Über eine Filteranlage soll das Wasser auf natürliche Weise mit Mineralien angereichert werden."Ständig wird in der Gemeinde Steindorf auch in den Straßenbau oder die Straßensanierung investiert. "Unser Gemeindegebiet ist groß und wir haben viele Straßen und Wege zu erhalten", schildert das Gemeindeoberhaupt. Ein bereits laufendes Projekt sei die Straßensanierung und Oberflächenentwässerung. "Einige Straßenzüge wurden bereits fertiggestellt. Für 2017 sind Arbeiten beim Burgweg (rund 690 Laufmeter), Eichenweg (rund 200 Laufmeter) sowie beim Sonnenweg (300 Laufmeter) geplant. Die Kosten belaufen sich auf 304.900 Euro.""Besonders freut es mich natürlich, dass wir uns mit Recht als Zuzugsgemeinde bezeichnen können. Da ist es natürlich auch notwendig, dass wir eine funktionierende Infrastruktur schaffen."