01.10.2016, 17:29 Uhr

Zug fuhr ohne Mutter los: In Feldkirchen wurden sie wieder vereint.

Zug abgefahren

FELDKIRCHEN. Beamte der Polizeiinspektion Feldkirchen wurden heute Früh von einer Zeugin in Kenntnis gesetzt, dass sie beobachtet hätte, dass ein ca. vier Jahre altes Mädchen alleine im Personenzug von Villach nach St.Veit/Glan unterwegs sei. Daraufhin brachte die Zeugin das 4-jährige Kind zum Polizeiposten Feldkirchen.Das Kind sei am Bahnhof in Bodensdorf in den Zug gestiegen und als die Mutter sowie eine weitere Frau einen Kinderwagen in den Zug heben wollten, hätte sich die Türe geschlossen und der Zug sei abgefahren. Die Mutter wurde von Beamten ebenfalls zur Polizeiinspektion gebracht, wo ihr das Kind dann wieder übergeben wurde.