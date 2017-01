E-Auto für vier Euro die Stunde

04.01.2017, 16:49 Uhr

Weniger als vier Euro pro Stunde

Abgrechnet wird viertelstundenweise. Die Viertestunde kostet, man höre und staune, weniger als einen Euro. Die Stunde Elektro-Mobilität ist in Anif um 3,84 zu haben.Die Gemeinde selbst ist ebenfalls Mitglied der Family of Power. Immerhin, man nimmt am e5-Umweltprogramm der EU teil und fühlt sich dem Klimaschutz verpflichtet. "Ich habe mich sofort an den Fahrkomfort gewöhnt", sagte Bürgermeisterin Gabi Gehmacher-Leitner. "Das System ist ganz einfach, man braucht sich nur zu registrieren und loszustarten". Demnächst soll ein dritter Standort für die strom-betriebenen Leih-Autos in Neu-Anif eröffnet werden.