10.01.2017, 17:00 Uhr

Mann brach in seine ehemalige Wohnung ein

NEUMARKT (buk). In seine ehemalige Mietwohnung in Neumarkt hat ein beschäftigungsloser Deutscher eingebrochen. Als die Polizei anrückte, flüchtete er. Gestohlen wurde aus der Unterkunft nichts. Die Beamten zeigten den Mann auf freiem Fuß an, wie die Polizei berichtete.

Gefällt mir