Wallersee Wallfahrt mit Spendenaktion

31.08.2016, 06:30 Uhr

Freiwillige Spenden kommen einer hilfsbedürftigen Familie zugute.

WALLERSEE (eve). Der alten Tradition nach laden Neumarkt, Köstendorf, Henndorf und Seekirchen am 10. September zur neunten Wallersee-Wallfahrt. Vom Seehotel Winkler in Neumarkt führt der Weg zur Filialkirche Weng in der Gemeinde Köstendorf. Danach wandern die Teilnehmer durch das berühmte Wenger Moor zur Kirche in Zell am Wallersee in Seekirchen und entlang des Wallersees nach Henndorf. Zwischendurch finden Gottesdienste statt. Mit einer tradiitonellen Pilgersuppe werden die Wanderer anschließend versorgt. Neben gutem Schuhwerk wird auch die Mitnahme einer Regenausrüstung empfohlen. Pilger können je nach Lust und Laune bei den diversen Stationen mitmachen oder aufhören. Freiwillige Spenden die gesammelt werden, gehen an eine hilfsbedürftige Familie der Region.