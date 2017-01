Hoheneich-Nondorf hat eine neue Gemeinderätin

05.01.2017, 11:41 Uhr

HOHENEICH. Daniela Anderl ist seit 1. Jänner neu im Gemeinderat der Marktgemeinde Hoheneich, die folgt auf Philipp Bock. Der Wechsel war notwendig, da Philipp Bock sein Mandat der Volkspartei aus beruflichen Gründen mit 31. 12. 2016 zurücklegte."Daniela Anderl ist bereits seit 2013 in der Parteileitung der Hoheneich-Nondorfer Volkspartei integriert und wurde vom Parteivorstand einstimmig zur Nachfolgerin von Philipp Bock bestimmt", so der geschäftsf. Parteiobmann Jakob Gabler.Daniela Anderl ist beruflich als Sachbearbeiterin bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd - Anlagenabteilung - Bereich Wasserrecht tätig. Zu ihren Hobbies gehören Laufen, Basteln und Freunde treffen.Bürgermeister Christian Grümeyer zeigte sich bei der Angelobung sehr erfreut, eine würdige Nachfolgerin für den hochqualifizierten Philipp Bock gefunden zu haben.Grümeyer: "Daniela hat sich in den vergangenen Jahren durch ihre großartige Arbeit für die Volkspartei Hoheneich-Nondorf ohnehin schon mehr als qualifiziert. Sie wird sicher eine Bereicherung für die Arbeit in der Gemeinde."Daniela Anderl: "Ich freue mich, dass ich ein Teil des tollen Gemeinderatsteams sein darf und einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung unserer schönen Gemeinde leisten darf."Der scheidende Mandatar - Philipp Bock: "Ich habe mir die Entscheidung mein Mandat zurückzulegen nicht leicht gemacht. Durch meine derzeitige berufliche Situation ist es mir leider nicht möglich die notwendige Zeit für eine sinnvolle Gemeinderatstätigkeit aufzubringen. Ich stehe der Volkspartei Hoheneich-Nondorf aber weiterhin in der Gemeindeparteileitung zur Verfügung."