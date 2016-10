Merkur setzt auf Stromverschwendung

07.10.2016, 15:38 Uhr

Rückblick

Ziel dieser Aktion

Seit vielen Jahren beobachte die die enorme Beleuchtungsstärke beim Merkur-Markt in Weiz außerhalb der Öffnungszeiten.Da ein E-Mail an die Geschäftsleitung, das am 12.8.2016 versendet wurde, ohne nachhaltige Konsquenz geblieben ist, werde ich nun diese "vorbildliche" Stromverschwendung der breiten Öffentlichkeit präsentieren.Durch das Reduzieren der Beleuchtung auf das nötige Ausmaß außerhalb der Geschäftszeit sollen etwa 21.000 kWh pro Jahr eingespart werden.Dies würde dann auch zu einer Reduzierung der jährlichen Stromkosten von 2.000 bis 2.500 Euro führen.Einzige Voraussetzung: Die Merkur-MitarbeiterInnen müssten den Lichtschalter nach Geschäftsschluss in die richtige Position bringen. Beigefügt einige Fotos.

Einmal ist keinmal

Fragwürdiger Internetauftritt

Bitte mit offenen Karten spielen

Bitte Mitmachen

DANKE

Einige Tage nach einer fragwürdigen Antwort von Merkur, wurde sogar die Beluchtung außerhalb der Geschäftszeit angepasst.Aber nach wenigen Tagen hat sich dann der Verschwendungswahn wieder durchgesetzt.Auf der Webseite wird die Rubrik " Energie effizient nutzen " auch sehr merkwüdig erklärt. Auch einige andere Punkte zum Thema " Nachhaltigkeit " sollten etwas überarbeitet werden, um den Bezug zur Realität nicht ganz zu verlieren.Wer von den Supermarktmanagern, hier sind auch die Vertreter der andern Marken gefragt, hat Mut und präsentiert seinen aktuellen Energieverbrauch beim Eingang.Strom und Heizenergie bitte.Dieser Merkur dürfte alleine etwa 150.000 kWh pro Jahr für seine Beleuchtung benötigen - oder sind es doch mehr. Kein Angst die wahren Zahlen werden wir nie erfahren...Diese Energiekennzahl wäre dann für nachhaltige und bewusste Kundinnen ein Grund hier - oder wo anders ihren Einkauf zu tätigen.Im dritten Jahrtausend sollte nachhaltiges Handeln selbstverständlich sein!Mit dem obigen Beispiel verschwendet Merkur nicht nur unsere Ressourcen, sondern schädigt auch sich selbst.Was würde passieren, wenn eine Kassiererin jeden Tag ACHT Euro aus der Kassa nimmt?Wie lange würde hier die Geschäftsleitung zuschauen?Falls es auch solche Beispiele in Ihrer Umgebung gibt, bitte teilen Sie mir das mit.Ich werde dann sorgen, dass diese Unternehmen dann die notwendige Aufmerksamkeit bekommen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDieser Beitrag ist ein Teil der Energie-Jagd,die ein wichtiges Projekt vom Einsparkraftwerk ist.Das Einsparkraftwerk ist zu 100 Prozent unabhängig von Energiekonzernenund sonstigen politischen Entscheidungsträgern, und wird nicht gefördert.Durch solche und ähnliche Beiträge möchte ich mehr Bewusstsein für eine sinnvolle Energieverwendung machen.Ebenso wird das kranke und teilweise unfähige System, mit hoffentlich einfachen Worten und Mitteln, der Öffentlichkeit präsentiert, sodass sich dann irgendwann doch etwas ändern sollte - oder?