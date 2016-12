Am Sonntag, den 18.Dezember 2016 findet ab 14 Uhr am vereinseigenen Reitplatz in Obergallspach ein Weihnachtsreiten für Kinder statt.Für die erwachsene Begleitung ist eine Verpflegungen in flüssiger (Tee und Punsch) und fester (Bratwurst und Leberkäse) Form vorbereitet.Eintritt frei - freiwillige Spenden werden gerne angenommen und kommen dem Verein der Union Reit.- und Fahrgemeinschaft zugute.Mehr auf: http://www.rfg-gallspach.at/