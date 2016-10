Gemeinsam trauern: Trauerwanderung in Grieskirchen

Grieskirchen : Rotes Kreuz |

Bereits zum dritten Mal bietet das Mobile Hospiz Grieskirchen eine Trauerwanderung an. Abschiede, Verlusterlebnisse, Tod und Trauer sind existenzielle Einschnitte, die oft zu Einsamkeit und Verlassenheit führen und die Betroffenen in schwere Lebenskrisen stürzen können. Helfen kann dabei Bewegung in der Natur und die Begegnung mit Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden.



Die Trauerwanderung findet am Freitag, 21. Oktober um 14 Uhr beim Rot-Kreuz-Haus Grieskirchen (Manglburg 18) statt. Infos und Anmeldung unter Tel. 0664 / 88583747 sowie adelheid.zoebl@o.roteskreuz.at