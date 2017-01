Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Pram

Begleitet uns am Faschingssamstag nach "SPRINGFIELD" in die faszinierende Welt der Simpsons.

Ganz nach dem Motto "Alles dreht und bewegt sich" dürft ihr euch wieder auf eine einzigartige Atmosphäre in der Pramer Mehrzweckhalle freuen.

** OFFIZIELLER EINZUG der Masken um 20:30 Uhr - Preise für die größten maskierten Gruppen beim Einzug **** Für jede Maske ein Gratisgetränk am Brunnen **Die Freiwillige Feuerwehr Pram freut sich auf Euer kommen!VVK erhätlich bei der Raiffeisenbank Pram und bei den Mitgliedern der FF-PramDer Reinerlös wird für den Ankauf von Feuerwehrgeräten verwendet.