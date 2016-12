LaZia in Bad Schallerbach: Köstliche Geschenke von der „Tante“

15.12.2016, 00:00 Uhr

Tradition zu Weihnachten

Was Sophia Loren, Roberto Benigni und Co. sicher jedes Weihnachten auf dem Tisch finden: Panettone. Das traditionelle Weihnachtsküchlein aus Sauerteig ist auch bei LaZia in verschiedenen Größen erhältlich und enthält Aranzani (kandierte Zitrusfrüchte) und Rosinen. Das Passende bei Durst: Spumante, Weiß- und Rotwein runden den Genuss ab. Das Auge trinkt dabei mit, denn die Flaschen sind mit Ecken und Abschrägungen ein Hingucker: „Ich habe auch Kunden, die die Flaschen einfach als Deko verwendet haben“, erklärt Schmidinger.

Gemeinsame Zeit verschenken

Fokus liegt auf Qualität

Bloße Deko sollen auf keinen Fall die Geschenkboxen sein, die sich bei LaZia finden. Die Produktauswahl soll dem Beschenkten ansprechen, dafür darf es gerne individuell werden. Wie das geht? „Reden hilft die richtige Auswahl zu finden“, erklärt die Inhaberin. „Kocht der Beschenkte gern oder soll es lieber schnell gehen? Dann gibt es auch die Möglichkeit verschiedene Produkte zu nehmen oder doch lieber eine Zusammenstellung für ein Gericht mit dem passenden Wein dazu“, erklärt die Inhaberin. Antipasti, verschiedene Nudelformen, getrocknete Tomaten und vieles mehr finden sich in den eigens zusammengestellten Körben und Tellern. „Mit den Körbe können auch gemeinsame Stunden verschenkt werden – als Anlass, dass man daraus gemeinsam kocht“, schlägt Schmidinger vor.Schmidinger bezieht ihre Produkte aus Italien – von jungen Geschäftspartnern und etablierten Betrieben, die seit Generationen bestehen. „Die Qualität muss passen. Darum biete ich auch Produkte an, die saisonal sind wie Antipasti. Die Qualität erkennt man beispielsweise sehr gut am Olivenöl. Herkömmliche Öle enthalten viele Inhaltsstoffe. Ich schaue darum drauf, von wem ich das Olivenöl beziehe, darum enthalten sie nur Oliven aus einer Region und keine Zusatzstoffe.“Übrigens: Wer sich die italienische Küche nach Hause holen möchte, muss nicht unbedingt nach Bad Schallerbach kommen, denn viele Einkäufer aus Österreich und Deutschland kaufen noch immer auf im Online-Shop von LaZia . Etwa sieben Tage dauert die Lieferung.Fotos: Julia Mittermayr