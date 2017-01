Regenerative Energie stärken

11.01.2017, 06:30 Uhr

Bei "120 Sekunden" stellt der Erfinder Josef Malzer seine Ideen zu mehr Energieeffizienz vor.

SCHLÜSSLBERG (raa). Kreative Ideen sind für die oberösterreichische Geschäftsidee 2017 "120 Sekunden" gefragt. Voller Ideen steckt der Schlüßlberger Tüftler und Erfinder Josef Malzer. Ihm geht es bei seinen Umsetzungen vor allem um den Erhalt und den Schutz der Natur. Der emsige Erfinder will bei den "120 Sekunden" gleich mit zwei Ideen an den Start gehen. Mit seiner ersten Geschäftsidee will er die Effizienz von Biogasanlagen wieder stärken. "Reinhold Mitterlehner fordert für Biogasanlagen jetzt sogar eine Abwrackprämie, da sie nicht rentabel seien", so Malzer. Dabei gäbe es, so der Schlüßlberger, neben Mais, Gras und Gülle noch einen weiteren "Brennstoff", der günstiges Gas erzeugen kann: Holz. "Das wurde bislang nur nicht gemacht, da die anschließende Reinigung der Anlagen sehr aufwendig ist", weiß Malzer aus eigener Erfahrung. "Wenn man in einer Biogasanlage aber Holz zu rund 50 Prozent hinzumischt, entstehen Bakterien, die eben diese Reinigung übernehmen könnten. "Holz ist genügend vorhanden, und ein Kilogramm bringt rund 2,5 Kubikmeter Gas", sagt Malzer.Mit seiner zweiten Idee will er Ölpellets aus nicht benötigten Samen aus der Landwirtschaft erzeugen. "Heute fängt ein Mähdrescher nur die Getreidesamen auf, alle anderen Samen sortiert er aus. Wenn man diese sammeln würde, könnten sie, da ölhaltig, gepresst und verbrannt werden", so Malzers Idee. "Bauern könnten auf diese Art und Weise wahrscheinlich ihr Haus heizen und bräuchten auch keine Pestizide zur Unkrautvernichtung mehr aufs Feld auszubringen."