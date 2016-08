Faustball EM: Die Spiele sind eröffnet

26.08.2016, 20:21 Uhr

Der erste Tag der Faustball EM in Grieskirchen brachte neben der Eröffnungsfeier gleich viele spannende Spiele.

GRIESKIRCHEN (raa/jmi). "Möge der Bessere gewinnen", meinte Landeshauptmann Josef Pühringer bei seiner Eröffnungsrede zur Faustball EM in Grieskirchen. "In einer Zeit in der Terror Schlagzeilen macht, ist ein internationales Sportevent gerade das richtige", so der Pühringer, "Sport überwindet Grenzen und führt Nationen und Menschen zusammen. Bei der Faustball EM stehen sich nun acht Nationen einem friedlichen Wettstreit gegenüber."Und nach dem ersten Tag in diesem Wettstreit kristallisiert sich, wenig überraschend, Deutschland als der haushohe Favorit heraus. Das erste österreichische Spiel des Tages, gegen Italien, konnte das Team um Dietmar Weiß noch für sich entscheiden. Beim Spiel gegen Deutschland hatte man aber ganz klar das Nachsehen. Und in der letzten Partie des Tages, gegen die Schweiz, zeigte Österreich zwar Stärken, verlor aber dennoch, wenn auch knapp.

Ergebnisse VorrundeGruppe A:Deutschland - Schweiz 2:1 (11:08, 09:11, 11:05)Österreich - Italien 2:0 (11:07, 11:06)Österreich - Deutschland 0:2 (05:11, 03:11)Schweiz - Italien 2:0 (11:07, 11:03)Deutschland - Italien 2:0 (11:05, 11:00)Österreich - Schweiz 0:2 (12:14, 10:12)1. Deutschland2. Schweiz3. Österreich4. ItalienGruppe B:Tschechien - Polen 2:0 (11:04, 11:07)Serbien - Spanien 2:1 (11:06, 08:11, 11:05)Tschechien - Spanien 2:0 (11:04, 11:06)Serbien - Polen 2:0 (11:07, 11:07)Tschechien - Serbien 2:0 (11:08, 11:06)Spanien - Polen 2:1 (09:11, 11:09, 11:04)1. Tschechien2. Serbien3. Spanien4. PolenSpielplan Samstag:Viertelfinale:10:30 Spiel 13: Deutschland – Polen10:30 Spiel 14: Italien – Tschechien11:45 Spiel 15: Schweiz – Spanien11:45 Spiel 16: Österreich – SerbienKreuzspiele:13:15 Spiel 17: Verlierer 13 – Verlierer 1414:45 Spiel 18: Verlierer 15 – Verlierer 16Semifinale:16:15 Spiel 19: Gewinner 13 – Gewinner 1418:00 Spiel 20: Gewinner 15 – Gewinner 16Fotos: Rainer Auer/Julia Mittermayr