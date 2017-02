02.02.2017, 22:48 Uhr

Mit dem Bewerbungstraining der WKO, des AMS und dem TIZ soll Schülern der Zugang zu Lehrstellen erleichtert werden.

GRIESKIRCHEN (raa). Bereits zum zwölften Mal initiiert die VKB-Bank Grieskirchen gemeinsam mit der WKO Grieskirchen, dem AMS Grieskirchen und dem TIZ Landl-Grieskirchen ein Bewerbungstraining für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der beiden Neuen Mittelschulen aus Grieskirchen.Den Grieskirchner Schülern wird am 13. und 14. Februar 2017 im Rahmen der Berufsorientierungstage im Technologie- und Innovationszentrum Landl-Grieskirchen die Möglichkeit geboten, praxisnahe Erfahrungen für ein Vorstellungsgespräch zu sammeln. Bewerbungsluft können die Jugendlichen direkt vor Ort im TIZ bei folgenden Firmen schnuppern:• PÖTTINGER Landtechnik GmbH• raum-PlanA, DI Gerhard Altmann• DI Rabanser & DI Reifeltshammer ZT GmbH, DI Johann Reifeltshammer• Ingenieurbüro Birgmayer, Erich Birgmayer• it-TREND, Michael Wagner• Lebau Partnernetzwerk & Bau GmbH• opaque design, Walter Kruml• Richter Innovative Zahntechnologie, Christian Richter• LBC Living Bus Control, Helmut DulghierFür WKO-Leiter Hans Moser findet das Bewerbungstraining sehr wichtig. Einerseits profitieren die Schüler/innen vom Bewerbungswissen, andererseits sind auch die Unternehmen erfreut, wenn interessierte junge Leute gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch kommen.Wie finde ich einen Job? Diese Frage stellen sich immer wieder viele Jugendliche. Steht das erste Bewerbungsgespräch vor der Tür, ist es wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Dabei gibt es auch heuer wieder Unterstützung von hochkarätigen Referenten der Aktion „Top in den Job“.Das richtige Telefonieren steht an den zwei Tagen genauso auf dem Programm, wie die passende Kleidung, oder adäquate Bewerbungsunterlagen. Sicheres Auftreten beim ersten Bewerbungsgespräch hängt auch von der richtigen Vorbereitung ab. Ein rechtzeitiges Bewerbungstraining gibt den Jugendlichen das nötige Rüstzeug für einen guten Start in die berufliche Zukunft.VKB-Jugendbetreuerin Julia Angermayr freut sich auf die Möglichkeit, jungen Menschen am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn Unterstützung bieten zu können: „Das Bewerbungstraining zahlt sich wirklich aus, die Jugendlichen bekommen eine konkrete Vorstellung davon, was bei einem Vorstellungsgespräch auf sie zu kommt und können sich dadurch viel besser auf eine Bewerbungssituation vorbereiten. Das nimmt nicht nur die Angst vor dem ersten Bewerbungsgespräch, sondern unterstützt auch das selbstbewusste Auftreten der Jugendlichen.“„Mit dem Leitspruch ‚Alles unternehmen, damit die erfolgreiche Lehrlingsarbeit im Bezirk Grieskirchen fortgesetzt wird‘, sind wir und die Betriebe im TIZ Landl-Grieskirchen immer wieder gerne Partner dieser Aktionstage“, erklärt Hans Moser das Motiv für die erfolgreiche Kooperation.