Wolfgang Nikitscher: Vom Werkzeug- erfolgreich ins Metallfach

01.12.2016, 17:56 Uhr

Aus dem Zwei-Mann-Betrieb von damals ist ein stattlicher Mittelbetrieb geworden. "Wir fertigen Stiegen, Balkone, Vordachkonstruktionen, Loggiaverbauten, Carports, Tore, Zäune und Geländer", zählt Nikitscher auf. 16 Mitarbeitern gibt er an dem im Jahr 2000 nach St. Michael übersiedelten Firmenstandort Beschäftigung, acht weiteren in der Zweigstelle in Wien. Zu seinen Kunden zählen Private und Wohnbauträger im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien.

"Das Schöne am Beruf des Metalltechnikers ist es, aus einem Werkstück kreativ etwas Individuelles zu machen", sagt Nikitscher. Das möchte er auch den Jungen vermitteln, die sich für den Beruf interessieren. "Wer technisches und logisches Verständnis, handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen mitbringt, hat hier gute Möglichkeiten." Die Verdienstmöglichkeiten in der Metalltechnik seien gut, vor allem in der Montage, hebt Nikitscher hervor.