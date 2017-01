Isosport-Werk in Hall schließt

09.01.2017, 17:35 Uhr

48 Mitarbeiter verlieren Job – Land Tirol will helfen

HALL. Der österreichische Kunststoff-Spezialist Isosport beliefert vor allem die Skiindustrie. Die Firma konzentriert seine Aktivitäten im Bereich Sport und Folie künftig am Standort Eisenstadt. Die Produktion am Standort Eisenstadt wird im Laufe des Jahres 2017 ausgeweitet, jene in Hall/Tirol stillgelegt. Am 9. Jänner 2017 wurde das Arbeitsmarktservice von der beabsichtigten Auflösung von 48 Beschäftigungsverhältnissen am Standort Hall/Tirol informiert. Im Gegenzug werden in Eisenstadt 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Durch die Ausweitung der Produktion in Eisenstadt entstehen 30 neue Arbeitsplätze, die bevorzugt mit Mitarbeitern aus Hall besetzt werden sollen.Gemeinsam mit dem Betriebsrat wird für die Mitarbeiter aus Hall, die nicht ins Burgenland übersiedeln könne oder wollen, ein umfangreicher Sozialplan ausgearbeitet. Soziale Härtefälle werden finanziell abgefedert. Außerdem werden die Mitarbeiter über ein eigens eingerichtetes Job Center in den kommenden Monaten bei der Jobsuche, bei Bewerbungen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche unterstützt.Die Restrukturierung der Produktion ist notwendig geworden, da der traditionsreichste Geschäftszweig als Zulieferer für die Skiindustrie seit Jahren unter Druck steht. Die Produktion wird nach Eisenstadt verlagert. Isosport-Geschäftsführer Mad: „Das Marktumfeld hat sich seit den 1980ern gravierend geändert. Die Anzahl der verkauften Ski und Snowboards weltweit hat sich seit Ende der achtziger Jahre von zehn Millionen Paar Ski auf rund drei Millionen Paar reduziert. Vor diesem Trend können wir nicht die Augen verschließen.“

Tratter sagt Unterstützung zu

Mit Bedauern reagiert Arbeitslandesrat Hannes Tratter auf die bekanntgegebene Schließung der Firma Isosport in Hall.Die Situation sei zwar noch weiter zu klären und Sozialplanverhandlungen seien abzuwarten, grundsätzlich könnten aber die von Kündigung betroffenen MitarbeiterInnen im Rahmen der vom Land Tirol unterstützten Arbeitsstiftung Hilfe erhalten, stellt LR Tratter allfällige Möglichkeiten zur Unterstützung in Aussicht: „Die im Rahmen der Arbeitsstiftung angebotenen Schulungs- und Orientierungshilfen haben schon vielen Menschen dabei geholfen, nach dem Verlust des Arbeitsplatzes schnell wieder eine neue berufliche Perspektive zu gewinnen“