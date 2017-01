„Bildungsoffensive in Herzogenburg“ Rotes Kreuz und Caritas bieten Lernunterstützung für Kinder 

29.01.2017, 15:48 Uhr

Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, schulischen Lernerfolg zu haben, kann das verschiedene Gründe haben wie unzureichende außerschulische Unterstützung beim Lernen oder auch mangelnde Deutschkenntnisse. Die Anforderungen in der Schule und bei den Hausaufgaben können so kaum bewältigt werden.

Lerncafe im Stift

Lernhaus in neuer Mittelschule

Im alten Gerichtsgebäude des Stiftes Herzogenburg entsteht ein Lerncafe der Caritas der Diözese St. Pölten. Dort wird in zwei alternierenden Gruppen Lernbetreuung am Nachmittag für SchülerInnen im Pflichtschulalter geboten. „Je geringer die Bildung, desto höher ist das Risiko von Einkommensarmut betroffen zu sein. Bildung ist ein wichtiger Schritt, um derArmutsspirale zu entkommen“, sagt Caritas Direktor Hannes Ziselsberger. „Jedes Kind muss daher ein Recht auf optimale Unterstützung haben. Unser Ziel als Caritas und als Gesellschaft insgesamt muss lauten, dass alle Kinder auf die Bildungsreise mitgenommen werden. Kein Talent und keine Begabung soll verlorengehen. Jedes Kind hat ein Recht auf optimale Unterstützung. In den Lerncafès versuchen wir, die Kinder in ihren Talenten zu stärken, Brücken zu den Eltern zu bauen und Bildungsbewusstsein zu schaffen.“ Durch altersgerechte Betreuung und Lernen in der Gruppe werden diese Kinder auf ihrem Weg zum Pflichtschulabschluss unterstützt. Die Mitarbeiterinnen im Lerncafé halten intensiven Kontakt mit den Eltern und der Schule, um den Lernfortschritt des Kindes zu besprechen und untereinander Erfahrungen auszutauschen.Das Rote Kreuz Niederösterreich eröffnet mit seinem Partner Kurier Aid Austria ein Lernhaus in der Neuen Mittelschule Herzogenburg für SchülerInnen der Volksschule Herzogenburg und unterstützt damit Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit schulischen Schwächen. Das Lernhaus steht Kindern offen, die ein Plus an Unterstützung brauchen, um Schulerfolg zu haben. „Wir haben nun bereits erste, sehr positive Erfahrungen mit unseren Lernhäusern gesammelt“, erklärt der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll. „Unser Ziel ist es, Interesse an Bildung zu wecken und Kinder zum Lernen hinzuführen. Dieses Konzept geht voll aufgeht. Wissen macht Spaß, das ist unser Motto.“ Die Lerngruppen sollen „bunt gemischt“ sein, denn neben dem Schulstoff steht auch gelebte Integration auf dem Programm.Neben der gezielten Lernunterstützung gibt es in beiden Einrichtungen aber auch Spiel und sinnvolle Freizeitaktivitäten. So wird der Gemeinschaftssinn der Kinder und ihre sozialen Kompetenzen gestärkt, sie erfahren: Bildung macht Spaß.