Trachtenball der Volkstanzgruppe

TRAISMAUER (red). Die Volkstanzgruppe Wagram ob der Traisen lädt am Samstag, den 14. Jänner 2017 zu ihrem alljährlichen Trachtenball. Heuer werden damit auch die Feierlichkeiten zum 40-Jahr-Jubiläum eingeläutet.Für die musikalische Untermalung und gute Stimmung bei den tanzfreudigen Gästen sorgen, wie im vergangenen Jahr, die Musiker der "Schöpfl Buam". Auch die „Aufg'hörten“ werden einen Gastauftritt haben. Beim Schätzspiel können die Gäste ihre Schätzfähigkeiten unter Beweis stellen. Mit Volkstanz und einer launigen Mitternachtseinlage ist für gute Unterhaltung gesorgt.

Verein Volkstanzgruppe

Veranstaltungsinformation:

Der Grundstock des Vereins wurde im Jahr 1977 gelegt. Es fanden sich junge Menschen zusammen, um in der Gemeinschaft das Brauchtum in Form von traditionellem Volkstanz zu pflegen. Der Verein ist über die Jahre gewachsen, seit 2011 besteht auch eine Kindervolkstanzgruppe. Weiters gehört auch noch eine "Aufg’hörten-Gruppe" und eine Theatergruppe zum Verein.Tanzen, Singen und Musizieren sind für die Mitglieder ein Hobby, das dank des Vereins mit Gleichgesinnten in der Gruppe ausgeübt werden kann.Landgasthof Huber, Wachaustraße 43, 3133 Traismauer. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten können im Vorverkauf um 5 Euro oder an der Abendkasse um 6 Euro erworben werden.