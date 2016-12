Wie die Großen: Der Weihnachtsball für Kinder

14.12.2016, 21:59 Uhr

Bei diesem sozialen Event wurden vor allem bedürftige Kinder eingeladen. Dieses Jahr durfte die Hofburg etwa 1.000 Kinder aus schlechten Verhältnissen begrüßen. Der Ablauf ist wie bei einem Ball der Großen. Den Sektempfang ersetzen Clowns mit Luftballons und die Eröffnung ist ein Weihnachtsmärchen. Dieses Jahr war Cinderella, oder Aschenputtel auf dem Programm. Neben Musical-Sängern waren junge Tänzer, B-Boys und Zauberer auf der Bühne zu sehen. Die Moderation übernahm Kinderball-Veteranin Arabella Kiesbauer.

Anschließend an die vielfältigen Showeinlagen wurden an jedes Kind Geschenke von den prominenten Gästen verteilt. Jedes Kind aus den sozialen Einrichtungen in Wien, Niederösterreich und Oberöstrreich hat den Ball mit einem neuen Teddy und einigen anderen Schmankerln verlassen.