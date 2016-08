Stift Stams in neuem Glanz – Festtag am Tag des Denkmals

Am Tag des Denkmals, am 25. September wird ein großer Festtag anlässlich der Fertigstellung der seit 20 Jahren laufenden Stiftsrestaurierung mit zahlreichen liturgischen und profanen Programmpunkten begangen. Nach den Laudes mit anschließender Agape im Kreuzgang (8.30 Uhr) und dem Festgottesdienst (10.30 Uhr) finden zwischen 12 und 17 Uhr Führungen zur Geschichte, Kunstgeschichte und Restaurierung (u.a. Besichtigung der restaurierten Dachböden, Kloster- und Prachträume) statt. Um 17 Uhr werden im Bernardisaal ein Festkonzert und eine Theatereinlage dargeboten.Der Tag des Denkmals findet jedes Jahr am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt. Weitere Informationen unter: www.tagdesdenkmals.at