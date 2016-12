Tief berührendes Adventkonzert von Rat Bat Blue in der Pfarrkirche Silz

10.12.2016, 23:58 Uhr

Bereits zum vierten Mal gab die Coverband aus Kundl/Breitenbach eines ihrer legendären Adventskonzerte am Samstag den 10.Dezember 2016 in der Pfarrkirche Silz zum Besten.Waren es bei den ersten Konzerten ca. 90 Besucher, wurde die RAT BAT BLUE "Fangemeinde" immer größer und dieses Mal ließen sich an die 300 Besucher von Rat Bad Blue "verzaubern". In ihren Liedern erzählt die Band Geschichten über das immerwährende Auf und Ab im täglichen Leben. Das Publikum wird auf eine musikalische Reise mitgenommen, die von Liebe und Geborgenheit handelt. Jedes Jahr unter einem bestimmten Motto, das sie sich aber nicht nur so ausdenken, sondern das direkt aus ihrem Leben geholt wird. Dieses Jahr war das Thema "Sound of Silence". Krankheitsbedingt war Leadsängerin Andrea Margreiter 2016 sehr angeschlagen und musste es miterleben was es heißt den "Sound of Silence" - der Klang des Schweigens - zu erfahren. Mittlerweile geht es für sie wieder langsam bergauf und sie findet großen Halt in ihrer Musik, ihren Konzerten und bei ihren Fans. Andrea, sowie die ganze Band sind absolute Herz - Vollblut Musiker, mit irrsinnig viel Gefühl in all ihren Lieder.Die sechs köpfige Band stellt sie aus folgenden Mitgliedern zusammen:Leadvocals: Andrea "The Voice" MargreiterGuitar & Leadvocals: Manfred "The Boss" MargreiterLeadguitar & Vocals: Klaus "The Axe" MargreiterBass & Vocals: Maurice "The Big Man" SchotmanKeyboards: Andy WimmerDrums: Simon "The Groove Master" MargreiterAls Zugabe wurde überraschend das Jungtalent Kathrin Schreier auf die Bühne geholt, die diesen Abend ebenfalls Konzertbesucherin war. Kathrin war schon des öfteren die "Vertretung" von Andrea und so sagen sie gemeinsam das berühmte "Halleluja" von Leonard Cohen.Kulturausschuss Obmann Reinhard Holaus verabschiedete die Band mit einem großen Danke und einen Blumenstrauß für Andrea und versicherte den Publikum dass dies nicht das letzte Rat Bat Blue Konzert in Silz war......wir würden uns freuen Reinhard :-)Hiezu nun ein paar Bilder: