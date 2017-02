NHT investiert 25,5 Millionen Euro im Bezirk Imst

03.02.2017, 11:24 Uhr



1.001 NHT-Wohneinheiten in Bau



Großprojekte in Imst und Sölden

2016 befanden sich erstmals 1.001 NHT-Wohneinheiten zeitgleich in Bau. „Das ist ein absoluter Rekordwert und unterstreicht das enorme Bauvolumen der NHT. Durch eine gute Akquise ist unsere Pipeline an Neubauprojekten auch in den nächsten Jahren prall gefüllt“, berichtet Markus Pollo. Der studierte Architekt und Betriebswirt ist seit 1. Jänner 2017 neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei der NHT.Für den Bezirk Imst wurde am Montag eine Vorschau über die aktuellen und geplanten Projekte gegeben. „Derzeit sind im Bezirk Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von 25,5 Mio. Euro in Bau bzw. in Bauvorbereitung. In Wenns und Imst starten wir heuer neue Wohnprojekte. In den Gemeinden Obsteig, Stams, Imst und Umhausen sind wir gerade in der Planungsphase. Hier sind insgesamt knapp 100 neue und leistbare Wohnungen vorgesehen.“In Sölden hat die NHT im Ortsteil Kaisers im Herbst 2016 ein Projekt abgeschlossen und 22 Miet- und Eigentumswohnungen samt Tiefgarage übergeben. In den nächsten Jahren sollen dort bis zu 60 zusätzliche Wohnungen entstehen. Insgesamt wird die NHT in Sölden rund 16 Mio. Euro investieren. In Imst gehen unterdessen die Arbeiten für die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung ins Finale. Im Frühjahr 2017 erfolgt der Spatenstich für den vierten und letzten Bauabschnitt mit 45 weiteren Wohnungen. Insgesamt wurden 126 neue Wohnungen und ein Büro realisiert und dabei 27 Mio. Euro investiert. In Wenns errichtet die NHT derzeit ein neues Wohngebäude mit zehn Mietwohnungen sowie einer Tiefgarage. Die Fertigstellung ist für Herbst 2017 geplant. In Obsteig (24 Mietwohnungen) und Stams (zwölf Mietwohnungen) sind weitere Projekte in Vorbereitung. Ein Fünf-Euro-Wohnbau mit 24 Mietwohnungen ist in Umhausen geplant. Zusätzlich sollen mitten im Dorfzentrum 36 Miet- und Eigentumswohnungen errichtet werden.