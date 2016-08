Dritter EM-Titel in Serie

26.08.2016, 15:56 Uhr

HAIMING (pele). Was für eine Leistung! Laura Stigger aus Haiming war bei der Jugend-Mountainbike-Europameisterschaft in der Steiermark eine Klasse für sich. Sie gewann in der U17-Klasse alle vier Bewerbe und krönte sich damit zum dritten Mal in Serie zur Titelträgerin. Auf Rang sechs landete mit Tamara Wiedmann eine weitere Haimingerin.

Stigger kombinierte Kraft und Ausdauer mit taktischem Feingefühl und holte sich an jedem einzelnen Renntag der Europameisterschaft die beste Punktzahl und gewann jedes Rennen mit gehörigem Respektabstand. „Es war die ganze Woche richtig cool. Die fantastischen Fans, die eine unglaubliche Stimmung vermittelten, gaben mir noch einmal die wichtige Portion Extra-Power und Motivation. Dass ich es drei Mal in Serie geschafft habe, Europameisterin zu werden, ist der totale Wahnsinn“, war die junge Titelträgerin verständlicherweise euphorisch.