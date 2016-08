Eine musikalische Begegnung zwischen Lied und Oper in Werken vonFranz Liszt, Giuseppe Verdi und Francesco Paolo TostiAm 11. Oktober 2016 um 20:00 Uhr in der Krypta der Peterskirche mit denhervorragenden Künstlern Ana Carolina Diz , Sopran Andrea Martin , Baritonund am Klavierstatt.Eintritt: € 25,- für Studenten: € 20,-Christine Deifel 0664 73 61 84 61