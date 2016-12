6.Wiener Journalistinnenpreisvergabe im Rathaus

14.12.2016, 23:18 Uhr

Stadträtin Renate Brauner antwortete, dass es bereits zahlreiche Projekte gebe, es ganz wichtig sei Frauen zu fördern und ebenso Frauen als Vorbilder brauche.Man müsse auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen.In Wien funktioniere die Quote, vor der Quotenregelung hatte man 7Prozent Frauen in der Abteilungsleitung, heute habe man 40Prozent.Der 6.Wiener Journalistinnenpreis im Werte von 5000Euro von der Wien Holding gestiftet, ging an Profiljournalistin Edith Meinhart,der Jungjournalistinnenpreis gesponsort von Puls 4, ging an Jelena Gucanin,die Wienerin.Sandra Frauenberger war ebenfalls anwesend.Renate Brauner war gleich bereit ein Foto mit der facebook gruppe Plastic Planet zur Plastikmüllreduktion zu machen,obwohl sie,wie sie mit etwas schlechten Gewissen gestand- ein Plastikentchen zu Hause habe.