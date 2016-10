Erotikmesse 2016 Innsbruck – Bollywood - Erotische Reise

Erotik, Sex und Unterhaltung, das alles bietet die Erotikmesse in Innsbruck. Ein exotisches und erotisches Bollywood in Innsbruck – Erotikmesse 2016. Bis zu 10 Live-Shows täglich auf der Hauptbühne, ergänzt durch affengeiler Menstrip im Dschungel und sadistischen Spielchen und Kamasutra im feuchten Ganges, sowie die schönsten und exotischen Mädchen mit den prallsten Dekolletés und zierlichen Lotusblühten im Tempel der Lust, bieten für jeden Geschmack etwas. Internationale Stars aus der Erotik-Szene präsentieren heiße, wie auch interaktive Shows, die die BesucherInnen ins Schwitzen bringen werden!

Bühnen:KamasutraVersaut und Hart – verborgen wird Nichts. Von der großen Kunst erotischen Darstellung bis hin zu harten Tatsachen. Hier wird das sadistischen Volk befriedigt.Erotischer Tempel (Khajuraho)Die schönen und exotischen Mädchen mit verführerischen Blicken und erotischen Kurven verführen mit hemmungslosen Shows.SpaßmarktHier herrscht reges Treiben. Dutzende Händler aus unterschiedlichen Regionen bieten von super günstigen Dessous über lustvolles Spielzeug bis hin zu tabulosen Torten an.Ganges (Fluss in Indien)Im feuchten Ganges bleibt keine Hose trocken. Hier wird jedem die Unschuld von der Seele gewaschen. Mit einer Überschwemmung an Sexshows von internationalen Erotikstars werden die Besucher belohnt, wenn Sie hierher pilgern.DschungelSpeziell und nur für Frauen gibt es den Dschungel (Crash), in dem heiße Stripper, gleich einem Elefanten mit „spritzigen Rüsseln“ die Damen zu hysterischen Schreianfällen hinreißen werden.