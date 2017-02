Abordnung der Tiroler Schützenkompanien, der Traditionsvereine und Kaiserschützen 1917 in Wien

15.02.2017, 20:31 Uhr

Der darauffolgende Abend stand in Wien ganz in Zeichen von Tirol: Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann lud am Valentinstag, dem 14. Februar 2017, gemeinsam mit Landeshauptmann Günther Platter zum Tirol-Abend in die Säulenhalle des Parlaments ein. Begleitet von der gemeinsamen Schützenkompanie Vils-Lechaschau sowie der Gemeinschaftskapelle der Musiker aus Vils, Lechaschau und Ehenbichl, alle aus Reutte, dem Heimatbezirk der neuen Bundesratspräsidentin.