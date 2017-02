Ein Blumengruß zum Valentinstag

15.02.2017, 10:43 Uhr

Innsbrucker SeniorInnen freuten sich über prächtige Primeln.

Pflegehinweise für Primeln

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer und SeniorInnenreferent Vizebürgermeister Christoph Kaufmann brachten gemeinsam mit dem Obmann-Stv. der Tiroler Gärtner und Floristen Christian Jägerbauer einen blumigen Valentinsgruß in die Seniorenwohnheime der Stadt Innsbruck.Die Mitglieder des Verbandes der Tiroler Gärtner und Floristen produzieren in den heimischen Gewächshäusern über zwei Millionen Frühlingspflanzen, unter anderem auch Primeln. Diese sind die ersten Frühlingsboten und bringen mit ihren kräftigen Blütenfarben einen bunten Tupfen in die oft triste Landschaft am Ende des Winters.- Primeln mögen es grundsätzlich lieber kühl. Eine Fensterbank oder der Hausgang sind ideal, wenn kein Heizkörper in der Nähe ist.- Am besten gießt man die Frühlingsboten regelmäßig, direkt auf die Erde, die gleichmäßig feucht gehalten werden soll. Nass soll die Erde aber keinesfalls sein.- Primeln sind recht robuste Pflanzen, die auch leichte Minusgrade aushalten. Ende März können sie deshalb schon in ein Beet eingesetzt werden. Die bunten Tiroler Blumen sind winterhart, weshalb man sich jedes Jahr wieder an der Pracht erfreuen kann. (Presseaussendung IKM/Lercher)