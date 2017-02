Innsbrucks Tänzer siegreich

03.02.2017, 19:18 Uhr

Innsbruck : BRG/SRG Reithmannstraße |

Innsbrucks Tanzsportler vom 1. Tiroler Turniertanzklub GOLD WEISS Innsbruck starten mit Erfolgen ins neue Jahr:



Bei der offenen Vorarlberger Meisterschaft der Altersgruppen "über 30" in Hohenweiler siegten Markus Schwarz & Karin Greiner (1.Tiroler Turniertanzklub GOLD WEISS Innsbruck) in der höchsten Leistungsklasse S. Sie ertanzten volle Punkte in der Vorrunde und erhielten im Finale ausschließlich Bestwertungen.Ihre Vereinskollegen Peter & Karin Leitner, die aber für den befreundeten TSK Turnerschaft Innsbruck starten, erzielten Platz 3 in ihrer Leistungsklasse B.

Die heimischen Paare bereiten sich nun auf die offene Tiroler Meisterschaft am 25.2. im Innsbrucker Reithmanngymnasium vor. Am 26.2. tanzt anschließend der Nachwuchs um Medaillen, ab 9.30h gibt es einen kostenlosen Schnupper-Workshop für Kinder & Jugendliche. Alle Infos hier sowie unter 0676/4423122.