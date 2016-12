Blut zu Spenden zeugt von hoher Verantwortung gegenüber Mitmenschen

03.12.2016, 21:13 Uhr

Im Rahmen einer Blutspendenaktion auf der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Jennersdorf wurden Ehrungen vorgenommen.

125 Blutspenden

Leben retten

Jennersdorf (ak). 22 fleißige Blutspender wurden am Freitag für ihre Verdienste um das Blutspendewesen des Österreichischen Roten Kreuzes geehrt. Acht Spender erhielten die Bronzene Medaille für 25 abgegebene Blutspenden, fünfSpender die Silberne Medaille für 50 abgegebene Blutspenden und sechs Spender die Goldene Medaille für 75 abgegebene Blutspenden. Für 100 Blutspenden geehrt wurden Wilfried Brückler aus Jennersdorf und Julius Gaal aus Heiligenkreuz Sie erhielten die Goldenen Medaillen mit bronzenem Lorbeerkranz.-Eine Goldene Verdienstmedaille mit silbernem Lorbeerkranz gab es für Rudof Weber aus St. Martin an der Raab. Er konnte auf sagenhafte 125 Blutspenden verweisen. "Jede Spende kann Leben retten" begründet der ehemalige Direktor der Raiffeisenbank Jennersdorf sein großes Engagement. Man wisse nie, wann man selber einmal auf fremdes Blut angewiesen sei, so Weber, und außerdem sei das regelmäßige Blutspenden auch jedes Mal ein kleiner Gesundheitscheck.Frei nach dem Motto „Blut spenden – Leben retten“ pilgern zu jeder Blutspendenaktion unzählige Menschen aus der gesamten Region zu den Blutspendenaktionen. Auch 2017 finden in Jennersdorf wieder Blutspendenaktionen statt:• Freitag, 10. Februar 2017• Freitag, 12. Mai 2017• Freitag, 04. August 2017• Freitag, 01. Dezember 2017