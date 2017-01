22.01.2017, 14:20 Uhr

Beim Gasthof Rudolf Pummer in Heiligenkreuz im Lafnitztal wurde wieder eine Nacht lang durchgetanzt.

Wie in jedem Jahr veranstaltete der SV Heiligenkreuz den traditionellen Sportlerball. Dieses Mal sorgten "Hit 4 You" und Corinna Kroboth für erfrischende Tanzmusik. Bei der Tombola um Mitternacht wurden zahlreiche Preise, unter anderem 500€ in Bar, verlost. Die Spieler sorgten bei der Bar im Keller noch bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung.