„Black Beauty“ – Ein Abend unter Freunden im Steyrtal

30.08.2016, 08:32 Uhr

Grillfest der OÖVP-Spitzenfunktionäre aus Molln, Grünburg und Steinbach an der Steyr

STEINBACH/STEYR (sta). Schon jetzt arbeiten die drei Steyrtalgemeinden Molln, Steinbach an der Steyr und Grünburg in den verschiedensten Bereichen intensiv zusammen. Vor allem die gemeinsamen Bemühungen im Tourismusverband Steyrtal und das wirtschaftliche Engagement im Rahmen von „Wirtschaft Steyrtal“ sind die nach außen hin sichtbaren Aushängeschilder dieser engen Zusammenarbeit.Zum gegenseitigen Kennenlernen und um den Austausch weiter zu intensivieren, haben sich die Vertreter der OÖVP-Ortsgruppen, Gemeinderatsmitglieder und Funktionäre der jeweiligen Teilorganisationen, kürzlich zu einem sommerlichen Grillfest getroffen. Die Bürgermeister Christian Dörfel, Fritz Reinisch und Gerald August luden dazu ins Freibad Steinbach an der Steyr, wo die Buffet-Pächter-Familie Gradauer die Anwesenden mit Gaumenfreuden verwöhnte.

„Besonders freut uns, dass seit der Gemeinderatswahl im Vorjahr auch die Gemeinde Molln von einem ÖVP-Bürgermeister geführt wird“, so OÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Dörfel. „Damit wurde der gemeinsame Einsatz – den wir liebevoll als Projekt „black beauty“ bezeichnet haben – von Erfolg gekrönt.“Am Foto (© OÖVP): Bgm. Dr. Christian Dörfel, Mag. Regina Buchriegler (Fraktionsobfrau OÖVP Molln), Birgit Hofstetter (Fraktionsobfrau OÖVP Grünburg), Bgm. Gerald Augustin, Bgm. Fritz Reinisch, Wolfgang Brandstätter (Fraktionsobmann OÖVP Steinbach).