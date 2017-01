Ein Paradies für Narren

26.01.2017, 06:31 Uhr

MICHELDORF (mach): „Pirat oder Pfarrer, Musketier oder Märchenfigur – Verkleidungsmöglichkeiten gibt es unendlich viele“, erklärt uns Frau Scheuringer, die Herrin über ca. 2000 Kostüme – bei ihr findet wohl jeder Narr eine passende Verkleidung. Vor 9 Jahren übernahm sie den Verleih von ihrer Mutter Maria, einer ehemaligen Wirtin. Der Fasching zählt für das Familienunternehmen zu den absoluten Höhepunkten. Wohin gehen heuer die Trends? „Der Karneval in Venedig inspiriert sehr“, verrät die Fachfrau, „auch Phantasieverkleidungen wie Haribo-Gummibärchen und die bunt-schrillen Vogelscheuchen sind richtige Hingucker“. Deren aufgenähten Motive entstammen der kreativen Ader ihrer beiden Söhne. Jedes Jahr gefragt: Langhaarige Hippies mit Plateauschuhen und Rockabilly Outfits, die die Zeit der 50er und 60er-Jahre hochleben lassen. Eine aufgeklebte Schmalzlocke, ein weißer Hosenanzug mit Strass, Glitzer und Schlaghose und schon kann das Elvis-Double seine Hüften schwingen lassen. Wer es lieber tierisch mag – der Kostümverleih kann locker mit jedem Zoo mithalten . „Hoch im Kurs sind seit Jahrzehnten die Helden aus der Kindheit wie Indianer, Cowboys und Scheichs sowie Pfarrer und Nonnen“, so Frau Scheuringer „auch Gruppenkostüme wie Footballer und Cheerleaders, der Wolf und die 7 Geißlein sowie Schneewittchen mit ihren Zwergen erfreuen sich großer Beliebtheit“. Die Krankenschwester ist ein Dauerbrenner: weißes Kleidchen mit Haube, riesige Spritze und schon können sie Männer nach einer Mund-zu-Mund-Beatmung fragen. „Die Herren sehen sich gerne als Helden oder Piloten – mit einer neckischen Stewardess an ihrer Seite “. James-Bond geht immer – ein kleines Schwarzes, High Heels und Smokey Eyes und schon kann seine bessere Hälfte als Bond-Girl mit ihm Martini schlürfen – natürlich geschüttelt und nicht gerührt! Welcher Mann möchte nicht einmal im Leben im stylischen Piraten-Look inklusive Augenklappe und goldenen Ohrhängern als Captain Jack Sparrow seine Angebetete retten? Dem Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt – alle Kostüme aus sehr hochwertigen Stoffen entspringen der Nadel und Fantasie von Frau Scheuringer und ihrer Mutter. Auf der Stoffmesse holen sich die beiden Inspirationen für neue Verkleidungen. Sie wollen eine Alternative zu Superhelden&Co? Dann sind antike Verkleidungen im Stil der Römer und Wikinger vielleicht das Richtige für Sie. „Mit einem Kostüm als Julius Cäsar, Cleopatra oder Gladiator heimsen Sie auf jeden Fall viele Komplimente ein“, gibt die Expertin als Tipp. In ihrer „Historienabteilung“ verführen farbenprächtige Kleider, schillernde Umhänge und Masken in eine Welt, in der Fantasie und Realität nahtlos ineinander übergehen. Das Kaiserpaar Franz Josef und seine Sissi trifft hier auf barocke Aristokraten, feurige Charleston-Tänzerinnen und die 3 Tenöre in Fracks und weißen Schals.

Alles ist möglich

Fazit: Zurückhaltende Frauen können als Sexbombe auftreten, brave Bankangestellte als Bankräuber quasi die Seiten wechseln, einmal eine königliche Hoheit sein oder als Ritter die Burgmauern verteidigen, als sexy Polizistin ein paar Strafmandate verteilen , vom Pantoffel-, zum Revolverheld werden oder als Biene Maja zusammen mit Flip über die Klatschmohnwiese fliegen - im Fasching kann jeder in eine andere Haut schlüpfen.Wer dafür, aber auch für Motto-Parties und Mittelalterfeste das passende Outfit sucht, ist bei den Scheuringers auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mehr Infos unter: www.kostuemverleih-scheuringer.at