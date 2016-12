Ein neuer "Hot Spot" auf der Wurzeralm

13.12.2016, 11:04 Uhr

Rechtzeitig zu Beginn der Skisaison präsentiert sich die "Wurzer" mit neuen Highlights.

SPITAL (wey). Seit 8. Dezember sind die Lifte auf der Wurzer durchgehend in Betrieb. Zwei Tage später folgte mit dem Ski-Opening der offizielle Startschuss in die Saison. Den zahlreichen Gästen wurde dabei so richtig eingeheizt. Einen Beitrag leistete unter anderem die Live-Band „Egon 7“ mit einem Open-Air-Konzert. Die Skischulen sorgten für ein buntes Kinderprogramm.Rechtzeitig zu Saisonbeginn präsentiert sich die Wurzeralm mit neuen Highlights. So eröffneten an diesem Tag die "Wurzeralm Hotels". Die Sonnalm wurde neu gestaltet und das Bettenangebot im neu renovierten Nachbarhaus erweitert. Insgesamt 75 Betten stehen den Gästen nun zur Verfügung. Für Partystimmung sorgt die Après-Ski-Bar "Hot Spot", die ebenfalls direkt neben den Hütten und Berghotels errichtet wurde.Fotos: Wiesmüller