"Ja zur Wurzer": Grüne bringen Antrag ein

06.02.2017, 10:56 Uhr

Grüne Initiative zur raschen Attraktivierung des Skigebiets – 30-40 Millionen für Investitionen notwendig.

SPITAL. Die Wurzeralm punktet neben vielen Freizeitsportlern vor allem bei Familien. "Ich habe das Skigebiet heuer mehrfach besucht und besonders viele Familien mit Kindern, aber auch zügige Skifahrer und Tourengeher getroffen“, so die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr. „Was mit der Nachfrage seit Jahren nicht Schritt hält, ist die Infrastruktur: Man ist zu lang auf der Investitions-Bremse gestanden.“ Die Grünen haben daher im Landtag einen entsprechenden Initiativantrag eingebracht. „Wir wollen eine ehestmögliche Modernisierung. 30-40 Millionen werden nötig sein, um im ersten Schritt den Frauenkarlift sowie die Standseilbahn zu modernisieren“, so Buchmayr.

"Regionaler Neustart"

Auch Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, spricht sich für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Wurzer aus. Sie soll als "Ski- und Schneeschuhtourenzentrum und Familienskigebiet" neu positioniert werden. Maier: "Dazu gehören neue markierte bzw. beschilderte Aufstiegsrouten, die Etablierung neuer Ausgangspunkte und mehr familiengerechte Angebote."Auch Service- und Taxidienste zwischen Ausgangs- und Endpunkten müsse es geben. Maiers Appell: "Das Krankjammern der Region durch den Tourismus ist mehr als schädlich. Machen wir einen Strich drunter und arbeiten wir gemeinsam für einen regionalen Neustart. Schaffen wir eine neue Gesprächsbasis und entwickeln wir gemeinsam neue Projekte, ohne Naturzerstörung!" Herbert Gösweiner, Obmann des Tourismusverbandes Pyhrn-Priel: "Wir sind positiv überrascht, dass die Personen, die den Neustart der Region seit 2012 offensichtlich verschlafen haben, nun Investitionen in den Skitourismus in Pyhrn-Priel fordern. Bisher war vom Gegenteil die Rede, weil Wintersport hier angeblich keine Zukunft hätte. Nun bleibt zu hoffen, dass nicht noch einmal fünf Jahre vergehen, um zu begreifen, dass man aus kleinen Skiangeboten ein zukunftsträchtiges Angebot schaffen kann und dass die Marktgesetze von Angebot und Nachfrage auch bei uns gelten." Im Gegensatz zu Buchmayr und Maier schließt für Gösweiner ein "zukunftsträchtiges Angebot" auch die Skigebietsverbindung mit ein.Aus dem Büro von Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP) heißt es: "Wir weisen darauf hin, dass in Pyhrn-Priel in den vergangenen 10 Jahren touristische Projekte mit Gesamtkosten von 66,5 Millionen durch das Land OÖ mit ca. 10,5 Millionen Euro an Förderungen unterstützt wurden. Es handelte sich in erster Linie um Investitionen in die Infrastruktur und in Qualitätsverbesserungen für Gäste."