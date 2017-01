Bundesligakegler weiter siegreich!

22.01.2017, 20:08 Uhr

Tabellenführer aus Koblach mit 7:1 besiegt

Die Sportkegler des SV GW Micheldorf eilen derzeit von Erfolg zu Erfolg!Der Spielverlauf war jedoch knapper und spannender als das Ergebnis vermuten lässt, doch in den entscheidenden Momenten waren die Kremstaler Bundesliga Kegler konzentrierter und entschlossener. So holten sich die Micheldorfer in den ersten beiden Durchgängen alle 4 Punkte, und erspielten sich so einen uneinholbaren Vorsprung. Somit lachen die Sportkegler aus Micheldorf punktgleich mit dem KSK Kremstalerhof von der Tabellenspitze.Die Leistungen: Langbauer 586, Wögl 567, Resl 559, Bruckner 555, Kaiblinger 534, Völkl 514Jetzt ist eine Woche Pause, und am 4.Februar geht es zum Derby nach Lambach