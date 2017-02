Gligoric wechselt von Hertha Wels ins Almtal

13.02.2017, 18:39 Uhr

7 Punkte beträgt der aktuelle Rückstand der Union Pettenbach auf den Tabellenführer FC Andorf in der BTV Landesliga West. Aufgrund der Verletzungssorgen im Herbst blieb man zum Schluss der Herbstsaison etwas hinter den Erwartungen. Mit den Langzeitverletzten Jovica Sormaz und Andreas Pühringer (Kreuzbandriss), kommt nun im Frühjahr auch Ivan Matanovic hinzu, welcher nach einer Operation wohl länger pausieren muss.



Auf der Suche nach Ersatz für Ivan Matanovic auf der zentralen Mittelfeldposition ist die Union Pettenbach beim OÖ-Ligist Hertha Wels fündig geworden. Der 22-jährige Vladimir Gligoric wechselt mit diesem Winter fix ins Almtal. Gligoric spielte in der Jugend beim SK Altheim ehe er anschließend in die Akademie Ried aufgenommen wurde. Vor dem Wechsel zur Hertha nach Wels spielte er noch beim SK Vorwärts Steyr in der Regionalliga.

Mit Marco Fekete kehrt zusätzlich ein ehemaliger Kicker der Union Pettenbach wieder von der Union Adlwang zurück. Im Laufe der Frühjahrsaison rechnet man mit einer raschen Rückkehr von Jovica Sormaz. Auf Andreas Pühringer und Ivan Matanovic wird man wohl noch etwas länger warten müssen. Man darf gespannt sein ob die Union Pettenbach nochmal einen Angriff auf den FC Andorf starten kann.Los geht es am 18.03. auswärts beim SK Schärding um 15:30 Uhr. Das erste Heimspiel steigt am 24.03. um 18:45 Uhr gegen den FC Braunau. Wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen.