Sportkegler mit gelungenem Frühjahrsauftakt!

15.01.2017, 19:44 Uhr

6:2 Erfolg in Tirol

Nach einer witterungsbedingten chaotischen Anreise ins tief verschneite Schwaz in Tirol, behielten die heimischen Sportkegler kühlen Kopf und Nerven. Nur im ersten Durchgang konnten die Tiroler Gastgeber zeigen, dass sie nicht zu Unrecht im oberen Tabellendrittel zu finden sind. Beide Punkte gingen klar an die Kegler des KV Schwaz. Aber im zweiten Durchgang zeigten die Kremstaler Sportkegler, dass sie derzeit das stärkste Auswärtsteam der Liga sind, und holten sich nicht nur beide Punkte sondern wandelten den Kegelrückstand in einen Vorsprung um. Im Schlußdurchgang konnten die Gastgeber nichts mehr gegen die stark spielenden Micheldorfer entgegensetzen, und so gewannen die Mannen des SV GW Micheldorf verdient mit 6:2(die Leistungen: Kaiblinger 574, Wögl 572, Resl 562, Bruckner 540, Futschik 531, Langbauer 527)

Am Samstag 21.1.2017 14:00 Uhr findet das Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Koblach statt!