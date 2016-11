Lukas ist der beste Verkäufer

22.11.2016, 17:17 Uhr

Lukas Herzog vom Lehrbetrieb Hervis in St. Johann ist „Junior Sales Champion International“

ST. JOHANN (niko). In Salzburg kam es zum finalen Showdown der besten Nachwuchsverkäufer aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Schweiz – der Sieg ging dabei nach Tirol.Bereits seit mehr als 20 Jahren messen sich die besten Verkaufstalente Österreichs beim „Junior Sales Champion“, dem Lehrlingswettbewerb der Sparte Handel. 14 Jahre davon stellen sich die Jugendlichen zusätzlich auch dem internationalen Vergleich. Diesmal waren zwölf Kandidaten am Start.

In Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden mussten sie unter anderem mit Fachwissen, Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Überzeugungskraft punkten. Die Fachjury achtete auch besonders auf die Produktpräsentation, die Argumentationstechnik, das Auftreten und ob es ihnen gelang, Zusatzverkäufe an den Testkunden zu bringen sowie das Verkaufsgespräch mit einem Kaufabschluss erfolgreich zu Ende zu bringen. Eine zusätzliche Herausforderung stellte eine englischsprachige Kundin dar, die die Jugendlichen parallel bedienen mussten.Den Sieg in der internationalen Gesamtwertung holte schließlich Lukas Herzog für Österreich. Er arbeitet bei Hervis in St. Johann und beeindruckte mit seinem breiten Fachwissen und Selbstbewusstsein."Ich bin sehr froh, dass ich am Wettbewerb teilgenommen habe, jetzt bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass der Handel die Branche ist, in der ich arbeiten will. Ich bin mir sicher, dass mich der Sieg in meiner Berufslaufbahn weiterbringt", freute sich Lukas.