Osl gewinnt Gesamtwertung der österreichischen Mountainbike Liga

29.09.2016, 17:27 Uhr

„Diese Art von Rennen war eine ganz neue Erfahrung für mich, vor allem fahrtechnisch wurde ich gefordert und konnte mich dort um einiges weiterentwickeln“, so Osl.Am Ende der Saison stand auch noch ein Erfolg zu Buche – den Gewinn der Gesamtwertung der österreichischen Mountainbike Liga.Bereits am kommenden Wochenende findet für Osl das nächste Event statt – als Patin für das Nachwuchscamp der österreichischen U15 und U17 Mädels. Die drei Erstplazierten des „Austria Youngsters Cup“ dürfen das Wochenende mit Lisi Osl in den Kitzbüheler Alpen verbringen.