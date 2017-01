Viel heiße Luft im Kaiserwinkl

22.01.2017, 17:15 Uhr

16. Alpin Ballooning Woche in Walchsee feierlich eröffnet.

KÖSSEN/WALCHSEE(jom).Am vergangenen Sonntag fand die offizielle Eröffnung der 16. Alpin Ballooning Woche in Walchsee auf dem Kirchfeld statt. Eine Woche lang gibt es wieder im Kaiserwinkl ein besonderes Schauspiel. Brenner fauchen, heiße Luft bläst riesige, bunte Hüllen auf, Ballonfahrercrews bringen ihre Fluggeräte in Position. Abwechselnd in Walchsee (Kirchfeld) und Kössen (Hüttfeld) werden sich täglich die 50 Ballone aus fünf Nationen (Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien und Österreich) in die Lüfte erheben. Eingeladen hatte zu dieser hochkarätigen Veranstaltung der Tourismusverband Kaiserwinkl bereits zum 16. Mal.

Die Eröffnungsfeier fand im Beisein von TVB Obmann Gerd Erharter, GF Thomas Schönwälder, Norbert Brunner und Walter Seibl statt.Zum elitären Starterkreis zählen neben den heimischen Ballonfahrern auch die Besten Ballonfahrer Europas.Das Medieninteresse ist auch heuer wieder sehr groß, betont Schönwälder.Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm für die Teilnehmer sind auch die Mitfahrmöglichkeiten für jedermann bei den täglichen Wertungsfahrten ein Publikumsmagnet.Einer der Höhepunkte wird dann das „Night Glowing“ mit Glühweinparty und Feuerwerk am Mittwochabend (25. Jänner) um 19:30 Uhr in Walchsee am Kirchfeld sein.Bis Freitag den 27 Jännner geht das Alpin Ballooning noch ins Szene, abgerechnet wird nach einem Punktesystem. Die Ballonfahrer kämpfen wieder um die begehrte REMAX Alpin Ballooning Trophy.